İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Türkiyə ilə Yunanıstan Egey və Şərqi Aralıq dənizlərində mövqelərini müzakirə ediblər

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 20:29
    Türkiyə ilə Yunanıstan Egey və Şərqi Aralıq dənizlərində mövqelərini müzakirə ediblər

    Yunanıstanın Baş naziri Kiryakos Miçotakis ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Egey və Şərqi Aralıq dənizlərində mövqelərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə R.T.Ərdoğan Yunanıstanla Türkiyə arasında sənədlərin imzalanma mərasimində məlumat verib.

    "Baş nazirlə görüşümüzdə Egey və Şərqi Aralıq dənizlərində mövqelərimizi bir daha açıq və səmimi şəkildə müzakirə etdik. Bütün bu məsələlər beynəlxalq qanunlarla çözümsüz deyil. Yetər ki, təmiz niyyət, dialoq və həll iradəsi olsun", - Ərdoğan vurğulayıb.

    Türkiyə lideri, həmçinin qeyd edib ki, ölkələr arasında keçən il təxminən 7 milyard dollar həcmində olan ticarət dövriyyəsini 10 milyard dollara çatdırmaq əsas hədəflərdəndir:

    "Bu gün hər iki ölkənin biznes şuraları da bir araya gələrək iş fürsətlərini dəyərləndirdilər".

    Prezident onu da əlavə edib ki, iki NATO müttəfiqi olan Türkiyə ilə Yunanıstan təhlükəsizlik və sabitliyə təhdid təşkil edən bir çox proseslə qarşı-qarşıyadır:

    "Türkiyə olaraq Avropada son dönmədə başladılan müdafiə tədbirlərində yer almamızda qarşılıqlı mənfəətin olduğunu düşünürük. Mərkəzi Asiyada qalıcı sülh və sabitlik, eləcə də Fələstin məsələsi ədalətli həllin tapılmasından keçir. Türkiyə bu mövqeyini də müdafiə etməyə davam edəcək".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Yunanıstan Kiryakos Miçotakis

    Son xəbərlər

    21:38

    Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb

    Fərdi
    21:35

    Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edib

    Hadisə
    21:26
    Foto

    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib

    Hadisə
    21:02

    "Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    21:00
    Foto

    Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    20:54

    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    Digər ölkələr
    20:44
    Foto

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

    Fərdi
    20:44

    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rütte ABŞ müdafiə nazirinin Brüsseldəki görüşdə iştirak etməməsini mənfi siqnal hesab etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti