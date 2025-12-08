Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые инвестиционные возможности для южнокорейских компаний.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

"Корея приветствует последние достижения между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного соглашения и поддерживает усилия обеих стран по примирению. <...> Я считаю, что после подписания мирного соглашения появится больше инвестиционных возможностей для корейских компаний", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Корея и Азербайджан поддерживают активное и конструктивное экономическое партнерство. По его словам, между Баку и Сеулом имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества и взаимных инвестиций.

"Растущее внимание Азербайджана к таким секторам, как возобновляемая энергетика, умная инфраструктура, логистика и сельское хозяйство, открывает новые возможности для корейских компаний. Мы будем продолжать институциональную координацию и активное участие частного сектора, чтобы этот потенциал был преобразован в ощутимые и взаимовыгодные результаты", - подчеркнул дипломат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.