    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 15:35
    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые инвестиционные возможности для южнокорейских компаний.

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

    "Корея приветствует последние достижения между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного соглашения и поддерживает усилия обеих стран по примирению. <...> Я считаю, что после подписания мирного соглашения появится больше инвестиционных возможностей для корейских компаний", - сказал посол.

    Он подчеркнул, что Корея и Азербайджан поддерживают активное и конструктивное экономическое партнерство. По его словам, между Баку и Сеулом имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества и взаимных инвестиций.

    "Растущее внимание Азербайджана к таким секторам, как возобновляемая энергетика, умная инфраструктура, логистика и сельское хозяйство, открывает новые возможности для корейских компаний. Мы будем продолжать институциональную координацию и активное участие частного сектора, чтобы этот потенциал был преобразован в ощутимые и взаимовыгодные результаты", - подчеркнул дипломат.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Южная Корея Азербайджан Армения посол мирный процесс экономика инвестиция
    Kan Kimqu: Bakı və İrəvan arasında sülh Koreya şirkətləri üçün yeni imkanlar açacaq
    Kang Kymgu: Baku-Yerevan peace to open up new opportunities for Korean companies
