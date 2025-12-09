Израиль анонсировал скорое восстановление дипотношений с Боливией

Израиль и Боливия намерены восстановить дипломатические отношения, разорванные в свете ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в своем X-аккаунте сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар.

"С нетерпением жду завтрашней встречи с моим боливийским коллегой, министром иностранных дел Фернандо Арамайо в Вашингтоне для подписания соглашения о восстановлении отношений", - написал он.

Саар отметил, что ранее разговаривал с новым президентом Боливии Родриго Пасом, избранным на пост главы государства в октябре, и передал ему "желание Израиля открыть новую главу и полностью восстановить дипломатические отношения".

"Мы ценим решение президента отменить визовые требования к путешественникам из Израиля. Завтра мы намерены восстановить отношения между нашими странами", - добавил министр.

Напомним, что Боливия разорвала отношения с Израилем в октябре 2023 года из-за действий еврейского государства в секторе Газа.