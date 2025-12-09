Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Израиль анонсировал скорое восстановление дипотношений с Боливией

    • 09 декабря, 2025
    • 01:48
    Израиль анонсировал скорое восстановление дипотношений с Боливией

    Израиль и Боливия намерены восстановить дипломатические отношения, разорванные в свете ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом в своем X-аккаунте сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар.

    "С нетерпением жду завтрашней встречи с моим боливийским коллегой, министром иностранных дел Фернандо Арамайо в Вашингтоне для подписания соглашения о восстановлении отношений", - написал он.

    Саар отметил, что ранее разговаривал с новым президентом Боливии Родриго Пасом, избранным на пост главы государства в октябре, и передал ему "желание Израиля открыть новую главу и полностью восстановить дипломатические отношения".

    "Мы ценим решение президента отменить визовые требования к путешественникам из Израиля. Завтра мы намерены восстановить отношения между нашими странами", - добавил министр.

    Напомним, что Боливия разорвала отношения с Израилем в октябре 2023 года из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

    Боливия Израиль дипотношения
    İsrail Boliviya ilə diplomatik münasibətlərin tezliklə bərpa olunacağını elan edib
    Elvis

