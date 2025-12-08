Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Братиславе состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в расширенном составе

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 19:24
    В Братиславе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Словакии.

    Bratislavada Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds expanded meeting with President of Slovakia in Bratislava
    Фото

    В Братиславе состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в расширенном составе

