Bratislavada Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:15
    Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

    Bu barədə "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.

