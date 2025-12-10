İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 04:38
    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Sudanda hərbi İl-76 yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, bütün heyət üzvləri həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) mənbəyə istinadən xəbər yayıb.

    Agentlik adı çəkilməyən mənbəyə istinadən bildirib ki, İl-76 təyyarəsi texniki nasazlıq səbəbindən Qırmızı dənizdəki Port Sudanda "Osman Diqna" aviabazasına enişə cəhd etdikdən sonra qəzaya uğrayıb.

    Mənbə həmçinin bütün heyət üzvlərinin həlak olduğunu açıqlayıb.

    Ölənlərin dəqiq sayı açıqlanmır.

    Sudan Hərbi təyyarə Qəza
    AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76

    Son xəbərlər

    05:04

    İlon Mask: Avropa Komissiyası ləğv edilməli, seçkili orqanla əvəz olunmalıdır

    Digər ölkələr
    04:38

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    04:29

    Venesuela ABŞ təhdidlərini psixoloji müharibənin yeni forması adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:14

    "SpaceX" ABŞ-nin kəşfiyyat ehtiyacları üçün peyk daşıyan "Falcon 9" raketini buraxıb

    Digər ölkələr
    03:40

    Rusiyada 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    03:06

    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkan

    Daxili siyasət
    02:11

    Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb

    Sosial müdafiə
    02:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti