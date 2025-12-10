Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 04:38
Sudanda hərbi İl-76 yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, bütün heyət üzvləri həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) mənbəyə istinadən xəbər yayıb.
Agentlik adı çəkilməyən mənbəyə istinadən bildirib ki, İl-76 təyyarəsi texniki nasazlıq səbəbindən Qırmızı dənizdəki Port Sudanda "Osman Diqna" aviabazasına enişə cəhd etdikdən sonra qəzaya uğrayıb.
Mənbə həmçinin bütün heyət üzvlərinin həlak olduğunu açıqlayıb.
Ölənlərin dəqiq sayı açıqlanmır.
