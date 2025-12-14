WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    14 dekabr, 2025
    • 17:54
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son günündə "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutan A qrupunun matçında "Abşeron Lions" qələbə qazanıb - 88:72.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (90:74), "Ordu" "Sumqayıt"ı (106:86), NTD isə "Şəki"ni (93:79) məğlub edib.

