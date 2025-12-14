Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb
- 14 dekabr, 2025
- 17:32
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev San-Fransiskoda ABŞ-nin Silikon vadisində yaşayan startap icmasının üzvləri və texnoloji şirkətlərdə çalışan azərbaycanlılarla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
O bildirib ki, görüş zamanı startapçıların ölkəmizdə rəqəmsal sahənin inkişafına verə biləcəyi töhfələr, həmçinin Azərbaycan tərəfindən onlar üçün mümkün dəstək imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
