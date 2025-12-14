WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb

    İKT
    • 14 dekabr, 2025
    • 17:32
    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev San-Fransiskoda ABŞ-nin Silikon vadisində yaşayan startap icmasının üzvləri və texnoloji şirkətlərdə çalışan azərbaycanlılarla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    O bildirib ki, görüş zamanı startapçıların ölkəmizdə rəqəmsal sahənin inkişafına verə biləcəyi töhfələr, həmçinin Azərbaycan tərəfindən onlar üçün mümkün dəstək imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisi gorus

    Son xəbərlər

    17:32

    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb

    İKT
    17:29

    Əl Hayya: HƏMAS komandirini öldürülməsi atəşkəsi təhlükə altına qoyur

    Digər ölkələr
    17:25

    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi "Barselona"nı almaq istəyir

    Futbol
    17:21

    Çilidə prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir

    Digər ölkələr
    17:04

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:51

    Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb

    Hadisə
    16:50

    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    16:40

    BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyib

    Digər ölkələr
    16:33

    İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti