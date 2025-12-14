Рашад Набиев встретился с азербайджанцами, работающими в Кремниевой долине
- 14 декабря, 2025
- 17:44
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Сан-Франциско с членами стартап-сообщества Кремниевой долины США и азербайджанцами, работающими в технологических компаниях.
Как сообщает Report, об этом министр написал в социальной сети X.
Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о вкладе, который стартаперы могут внести в развитие цифровой сферы в Азербайджане, а также о возможной поддержке с азербайджанской стороны.
San-Fransiskoda ABŞ-nin "Silikon Vadisi"ndə yaşayan startap icmasının üzvləri və texnoloji şirkətlərdə çalışan azərbaycanlılarla görüş keçirdik.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 14, 2025
Görüş zamanı onların ölkəmizdə rəqəmsal sahənin inkişafına verə biləcəyi töhfələr, həmçinin Azərbaycan tərəfindən onlar üçün mümkün… pic.twitter.com/f2e5E92M2T