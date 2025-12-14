Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Рашад Набиев встретился с азербайджанцами, работающими в Кремниевой долине

    ИКТ
    • 14 декабря, 2025
    • 17:44
    Рашад Набиев встретился с азербайджанцами, работающими в Кремниевой долине

    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Сан-Франциско с членами стартап-сообщества Кремниевой долины США и азербайджанцами, работающими в технологических компаниях.

    Как сообщает Report, об этом министр написал в социальной сети X.

    Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о вкладе, который стартаперы могут внести в развитие цифровой сферы в Азербайджане, а также о возможной поддержке с азербайджанской стороны.

    Рашад Набиев Кремниевая долина США стартапы
    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb
