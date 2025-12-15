WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 02:47
    Gürcüstanın Baş naziri Sidneydəki terror aktını pisləyib

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Sidneydə yəhudi icmasının üzvlərini hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pislədiyini bildirib.

    "Report"un yerli bürosunun xəbərinə görə, Baş nazir qeyd edib ki, Hanukka bayramını qeyd etmək üçün toplaşan yəhudi icmasına qarşı yönəlmiş bu hücum qəbuledilməzdir və ortaq dəyərləri sarsıdır.

    "Gürcüstan Sidneydə Hanukka bayramını qeyd etmək üçün toplaşan yəhudi icmasının üzvlərini hədəf alan antisemit terror hücumunu qətiyyətlə pisləyir", - İ.Kobaxidze qeyd edib.

    Baş nazir qurbanların ailələrinə və xəsarət alanlara dərin hüznlə başsağlığı verib, Avstraliya xalqı və hökuməti ilə həmrəy olduqlarını ifadə edib.

