Gürcüstanın Baş naziri Sidneydəki terror aktını pisləyib
Region
- 15 dekabr, 2025
- 02:47
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Sidneydə yəhudi icmasının üzvlərini hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pislədiyini bildirib.
"Report"un yerli bürosunun xəbərinə görə, Baş nazir qeyd edib ki, Hanukka bayramını qeyd etmək üçün toplaşan yəhudi icmasına qarşı yönəlmiş bu hücum qəbuledilməzdir və ortaq dəyərləri sarsıdır.
"Gürcüstan Sidneydə Hanukka bayramını qeyd etmək üçün toplaşan yəhudi icmasının üzvlərini hədəf alan antisemit terror hücumunu qətiyyətlə pisləyir", - İ.Kobaxidze qeyd edib.
Baş nazir qurbanların ailələrinə və xəsarət alanlara dərin hüznlə başsağlığı verib, Avstraliya xalqı və hökuməti ilə həmrəy olduqlarını ifadə edib.
Son xəbərlər
02:47
Gürcüstanın Baş naziri Sidneydəki terror aktını pisləyibRegion
02:19
Sidneydə terror aktı törədənlər ata və oğlu imişDigər ölkələr
01:50
Foto
Türkiyədə altı avtomobil toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıbRegion
01:21
ECOWAS ölkələri 2026-cı ilin sonuna qədər çevik reaksiya qüvvələri yaradacaqDigər ölkələr
00:56
Bu gün ilk dəfə Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd olunurDigər ölkələr
00:33
Qusarda yol qəzasına düşənlər Şair Ramaldanovun qardaşının ailə üzvləridir - YENİLƏNİB-3Hadisə
00:27
Foto
Kürdəmirdə canavarların hücumu nəticəsində 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
00:03
Sidneydə terror aktında ölənlərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
23:54