    Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 03:22
    Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решительно осудил террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины в Сиднее.

    Как сообщает местное бюро Report, глава грузинского правительства отметил, что эта атака, направленная против еврейской общины, собравшейся для празднования Хануки, неприемлема и подрывает общие ценности.

    "Грузия решительно осуждает антисемитскую террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины, собравшихся для празднования Хануки в Сиднее", - подчеркнул И. Кобахидзе.

    Премьер-министр с глубокой скорбью выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом и правительством Австралии.

    Напомним, что в результате теракта в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек.

    Ираклий Кобахидзе соболезнования теракт в Сиднее
    Gürcüstanın Baş naziri Sidneydəki terror aktını pisləyib
