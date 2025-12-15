Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решительно осудил террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины в Сиднее.

Как сообщает местное бюро Report, глава грузинского правительства отметил, что эта атака, направленная против еврейской общины, собравшейся для празднования Хануки, неприемлема и подрывает общие ценности.

"Грузия решительно осуждает антисемитскую террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины, собравшихся для празднования Хануки в Сиднее", - подчеркнул И. Кобахидзе.

Премьер-министр с глубокой скорбью выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом и правительством Австралии.

Напомним, что в результате теракта в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек.