Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее
- 15 декабря, 2025
- 03:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решительно осудил террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины в Сиднее.
Как сообщает местное бюро Report, глава грузинского правительства отметил, что эта атака, направленная против еврейской общины, собравшейся для празднования Хануки, неприемлема и подрывает общие ценности.
"Грузия решительно осуждает антисемитскую террористическую атаку, направленную против членов еврейской общины, собравшихся для празднования Хануки в Сиднее", - подчеркнул И. Кобахидзе.
Премьер-министр с глубокой скорбью выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом и правительством Австралии.
Напомним, что в результате теракта в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек.