Sidneydə terror aktı törədənlər ata və oğlu imiş
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 02:19
Sidneydə 16 nəfərin ölümünə və 40 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terror hücumunun törədənlərin ata və oğul olduqları müəyyən edilib.
"Report"un məlumatına görə, Yeni Cənubi Uels ştatının polis komissarı Mal Lenyon bu barədə mətbuat konfransında bildirib.
İstintaq məlumatına görə, Bonday çimərliyində hücum edənlər Sidneyin cənub-qərbində yerləşən Bonniriqq rayonunun iki sakini olub. Qeyd edilir ki, 24 yaşlı kişi yaxalanma zamanı ağır yaralanıb, 50 yaşlı atası öldürülüb.
"Hücumda iştirak edənlərdən hər hansı birinin dünənki hadisəni planlaşdırdığına dair heç bir əlamət yoxdur", - Lenyon deyib. O, cinayətkarlardan birinin təxminən 10 ildir lisenziyalı və qanuni odlu silah sahibi olduğunu qeyd edib.
Son xəbərlər
02:19
Sidneydə terror aktı törədənlər ata və oğlu imişDigər ölkələr
01:50
Foto
Türkiyədə altı avtomobil toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıbRegion
01:21
ECOWAS ölkələri 2026-cı ilin sonuna qədər çevik reaksiya qüvvələri yaradacaqDigər ölkələr
00:56
Bu gün ilk dəfə Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd olunurDigər ölkələr
00:33
Qusarda yol qəzasına düşənlər Şair Ramaldanovun qardaşının ailə üzvləridir - YENİLƏNİB-3Hadisə
00:27
Foto
Kürdəmirdə canavarların hücumu nəticəsində 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
00:03
Sidneydə terror aktında ölənlərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
23:54
Zelenskinin Berlində Uitkofla danışıqları sabah davam edəcək - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:34