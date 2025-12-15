WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Sidneydə terror aktı törədənlər ata və oğlu imiş

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 02:19
    Sidneydə 16 nəfərin ölümünə və 40 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terror hücumunun törədənlərin ata və oğul olduqları müəyyən edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Yeni Cənubi Uels ştatının polis komissarı Mal Lenyon bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    İstintaq məlumatına görə, Bonday çimərliyində hücum edənlər Sidneyin cənub-qərbində yerləşən Bonniriqq rayonunun iki sakini olub. Qeyd edilir ki, 24 yaşlı kişi yaxalanma zamanı ağır yaralanıb, 50 yaşlı atası öldürülüb.

    "Hücumda iştirak edənlərdən hər hansı birinin dünənki hadisəni planlaşdırdığına dair heç bir əlamət yoxdur", - Lenyon deyib. O, cinayətkarlardan birinin təxminən 10 ildir lisenziyalı və qanuni odlu silah sahibi olduğunu qeyd edib.

    Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

