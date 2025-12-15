Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

    Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, в ходе которого 16 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын.

    Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

    По данным следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе Сиднея. Отмечается, что "24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит".

    "Нет никаких признаков" того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие", - сказал Лэньон, отметив также, что один из нападавших "имел лицензию и законно владел огнестрельным оружием около 10 лет".

