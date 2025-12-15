Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 01:38
Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, в ходе которого 16 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын.
Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.
По данным следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе Сиднея. Отмечается, что "24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит".
"Нет никаких признаков" того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие", - сказал Лэньон, отметив также, что один из нападавших "имел лицензию и законно владел огнестрельным оружием около 10 лет".
Последние новости
02:10
На побережье Марокко из-за наводнения погибли 14 человекДругие страны
01:38
Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сынДругие страны
01:20
Попавшие в ДТП в Гусаре являются членами семьи брата военного эксперта Рамалданова - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
00:53
Фото
В Кюрдамире стая волков растерзала 10 голов мелкого рогатого скотаПроисшествия
00:18
Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 годаДругие страны
00:01
Мировое сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркских языковДругие страны
23:49
Число погибших из-за теракта в Сиднее возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
23:36
Переговоры Зеленского с Уиткоффом в Берлине продолжатся завтра - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
23:21