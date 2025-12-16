Axios: Рабочие группы США и Украины могут провести переговоры на выходных

Новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами (штат Флорида - ред.), в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты".

По данным портала, после прошедших 14-15 декабря переговоров членов американской и украинской делегаций в Берлине был достигнут "явный прогресс", но до сих пор остаются "существенные пробелы" в территориальных вопросах.