Axios: Рабочие группы США и Украины могут провести переговоры на выходных
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 00:20
Новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп.
Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
Как пишет портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами (штат Флорида - ред.), в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты".
По данным портала, после прошедших 14-15 декабря переговоров членов американской и украинской делегаций в Берлине был достигнут "явный прогресс", но до сих пор остаются "существенные пробелы" в территориальных вопросах.
