AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 04:18
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли.
Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
"Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе "Осман Дигна" в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность", - приводит агентство слова неназванного источника.
Источник также уточнил, что "все члены экипажа погибли", сообщает AFP.
Точное число погибших не приводится.
