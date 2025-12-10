Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 04:18
    Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    "Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе "Осман Дигна" в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность", - приводит агентство слова неназванного источника.

    Источник также уточнил, что "все члены экипажа погибли", сообщает AFP.

    Точное число погибших не приводится.

    Sudanda İl-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var
    Лента новостей