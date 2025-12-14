WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi "Barselona"nı almaq istəyir

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 17:25
    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Barselonanı almaq istəyir

    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman "Barselona"nı 10 milyard avroya almaq istəyir.

    "Report" "El Chiringuito"ya istinadən xəbər verir ki, lakin "Barselona"nın tam hüquqlu üzvləri, həmçinin klubun prezident seçkilərində iştirak etmək hüququna malik şəxslər, azarkeşlər və digər həmtəsisçilər bu alışa maneə yarada bilərlər.

    Çünki kataloniya təmsilçisi onların da qanuni mülkiyyəti hesab olunur. Seçkilərə və klubun idarəolunmasına nəzarət edirlər. Buna baxmayaraq Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu "Barselona"ya vəsait yatırmaq niyyətindədir.

    Hazırda klubun 2,5 milyard avro borcu olduğu bildirilir.

    Qeyd edək ki, "Barselona" 43 xalla la Liqada turnir cədvəlinə liderlik edir.

    "Barselona" Məhəmməd bin Salman İspaniya La Liqası

    Son xəbərlər

    17:32

    Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşüb

    İKT
    17:29

    Əl Hayya: HƏMAS komandirini öldürülməsi atəşkəsi təhlükə altına qoyur

    Digər ölkələr
    17:25

    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi "Barselona"nı almaq istəyir

    Futbol
    17:21

    Çilidə prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir

    Digər ölkələr
    17:04

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:51

    Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb

    Hadisə
    16:50

    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    16:40

    BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyib

    Digər ölkələr
    16:33

    İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti