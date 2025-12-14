Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Футбол
    • 14 декабря, 2025
    • 18:14
    Кронпринц Саудовской Аравии может купить Барселону

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман собирается сделать предложение о покупке "Барселоны" в размере € 10 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо на своей странице в социальной сети X.

    По информации источника, препятствием на пути к подобной покупке могут стать "сосьос" каталонской команды, поскольку клуб находится в коллективной собственности его членов, контролирующих выборы и управление им. Как подчеркивает портал Goal, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии потенциально может инвестировать средства в отдельное коммерческое подразделение "Барселоны".

    На текущий момент сине-гранатовые имеют задолженность в размере € 2,5 млрд.

    Отметим, что "Барселона" в настоящее время лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 43 очками.

    Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi "Barselona"nı almaq istəyir
