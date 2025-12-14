WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    • 14 dekabr, 2025
    • 16:50
    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Mövcud hava şəraiti ilə əlaqədar respublikanın bəzi avtomobil yollarında qar yağışı müşahidə olunur. Ayrı-ayrı ərazilərdə temperaturun aşağı düşməsi yolların hərəkət hissəsində sürüşkənliyin və buzlaşma ehtimalının artmasına səbəb ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) sürücülərə müraciətində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə sürücülərdən aşağıdakı ümumi tövsiyələrə əməl etmək xahiş olunur:

    "Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətini, xüsusilə əyləc sistemi, sükan idarəetməsi və işıqlandırma qurğularını əvvəlcədən yoxlayın;

    Mövsümə uyğun təkərlərdən istifadə edin;

    Hərəkət zamanı sürət həddini hava və yol şəraitinə uyğun seçin, kəskin manevr və qəfil tormozlamadan çəkinin;

    Avtomobillər arasında təhlükəsiz ara məsafəsini qoruyun;

    Körpülərdə, açıq sahələrdə, enişli-yoxuşlu yol hissələrində daha diqqətli olun;

    Yol və hava şəraiti ilə bağlı rəsmi məlumatları izləyin, zərurət olmadıqca riskli istiqamətlərdə hərəkət etməyin".

    "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri diqqətli və məsuliyyətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməklə həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırır", - məlumatda vurğulanıb.

    Qarlı Hava BDYPİ sürücülərə müraciət
    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне непогоды

    Son xəbərlər

    17:04

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:51

    Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb

    Hadisə
    16:50

    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    16:40

    BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyib

    Digər ölkələr
    16:33

    İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    16:11

    "Barselona"nın üzvü ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıb

    Futbol
    16:11

    Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    15:55

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Qəbələ" üzərində qələbə qazanıb

    Futbol
    15:55

    Levon Ter-Petrosyan yenidən EMK Partiyasının sədri seçilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti