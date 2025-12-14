Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне непогоды

    Происшествия
    • 14 декабря, 2025
    • 17:04
    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне непогоды

    В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана обратились к водителям на фоне наблюдающейся на территории республики нестабильной погоды.

    Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что понижение температуры в отдельных районах страны может привести к обледенению проезжей части.

    "Дорожная полиция призывает водителей соблюдать общие рекомендации в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

    В частности, необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, тормозную систему, рулевое управление и осветительные приборы, использовать соответствующие сезону шины, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, избегать резких маневров и внезапного торможения.

    "Соблюдайте безопасную дистанцию, особенно будьте внимательны на мостах, открытых участках, спусках и подъемах. Следите за официальной информацией о дорожных и погодных условиях. Главное управление дорожной полиции призывает водителей проявлять бдительность и ответственность, и строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в обращении.

    дорожная полиция непогода обращение МВД
    DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib
