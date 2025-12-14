Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB
- 14 dekabr, 2025
- 17:04
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, bəzi rayonlarda dekabrın 15-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Xızı, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Siyəzən, Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Qobustanda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 15-də hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir.
Bildirilib ki, gündüz yarımadanın bəzi yerlərində yağıntının qısamüddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var.
