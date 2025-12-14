Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    В Азербайджане из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности

    Экология
    • 14 декабря, 2025
    • 17:21
    В Азербайджане из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности

    В связи с ожидаемым в Азербайджане сильным ветром объявлен желтый уровень погодной опасности.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Согласно информации, сильный ветер ожидается в Баку и ряде регионов.

    "В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле и Гобустане порывы северо-западного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с", - указали синоптики.

    сильный ветер непогода прогноз погоды желтый уровень
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİB
    Elvis

    Лента новостей