В Азербайджане из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности

В связи с ожидаемым в Азербайджане сильным ветром объявлен желтый уровень погодной опасности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, сильный ветер ожидается в Баку и ряде регионов.

"В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле и Гобустане порывы северо-западного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с", - указали синоптики.