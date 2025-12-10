BMT Konqo Demokratik Respublikasındakı qaçqınların sayını açıqlayıb
- 10 dekabr, 2025
- 06:11
Son bir həftə ərzində Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) şərqindəki Cənubi Kivu əyalətində silahlı münaqişə səbəbindən 200 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
Bu barədə "Report" BMT-nin KDR-dəki humanitar koordinatorunun bəyanatına istinadən xəbər verir.
Bəyanatda qaçqınların son dərəcə ağır şəraitdə yaşadığı bildirilir: müvəqqəti sığınacaqlar həddindən artıq dolub, tibbi yardıma çıxış məhduddur və epidemiyalar yayılır.
Bəzi qaçqınlar ölkə sərhədini keçərək qonşu Ruanda və Burundidə sığınacaq axtarmağa məcbur olublar. Cənubi Kivu əyaləti əvvəllər 1,2 milyon məcburi köçkünə ev sahibliyi edib.
BMT Konqo Demokratik Respublikasındakı qaçqınların sayını açıqlayıb
