Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 10:55
Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, onlar məzarın önünə gül dəstələri qoyub, Ulu Öndərin əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar.
