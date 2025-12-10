В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

За прошедшую неделю свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) провинции Южное Киву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в ДРК.

В документе говорится, что беженцы пребывают в крайне тяжелых условиях - временные убежища переполнены, доступ к медицинской помощи ограничен, распространяются эпидемии.

Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди. Ранее в провинции Южное Киву уже насчитывалось 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц.