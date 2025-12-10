В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 05:26
За прошедшую неделю свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) провинции Южное Киву.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в ДРК.
В документе говорится, что беженцы пребывают в крайне тяжелых условиях - временные убежища переполнены, доступ к медицинской помощи ограничен, распространяются эпидемии.
Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди. Ранее в провинции Южное Киву уже насчитывалось 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Последние новости
05:26
В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР КонгоДругие страны
04:49
Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства ВенесуэлыДругие страны
04:18
AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76Другие страны
03:55
Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органомДругие страны
03:21
Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войныДругие страны
02:56
В США неизвестный устроил стрельбу в университетеДругие страны
02:13
Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопониманииСоциальная защита
02:13
Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФАФутбол
02:04