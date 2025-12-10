Азербайджан ведет переговоры с ЮНЕСКО о минной проблеме на освобожденных территориях

Азербайджан ведет переговоры с ЮНЕСКО по вопросам восстановительных работ и минной проблемы на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО посол Эльман Абдуллаев на панельной дискуссии в рамках форума "Культура и право: современные вызовы".

Он обратил внимание на то, что ЮНЕСКО не отправляло миссию в Карабах и Восточный Зангезур во время оккупации:

"Было направлено обращение по поводу уничтожения культурного наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре в период оккупации, фальсификации их названий и истории, изменения их назначения. Однако ЮНЕСКО признало, что не может направить необходимую миссию в Азербайджан, поскольку этому препятствует армянская сторона".