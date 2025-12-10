Azərbaycan UNESCO ilə azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri və mina problemi barədə danışıqlar aparır
Xarici siyasət
- 10 dekabr, 2025
- 16:52
Azərbaycan UNESCO ilə azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri və mina problemi məsələləri barədə danışıqlar aparır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Elman Abdullayev "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunda paneldə çıxışı zamanı deyib.
O, UNESCO-nun işğal dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura missiya göndərməməsinə də diqqət çəkib:
"Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğal dövründə mədəni irsin məhv edilməsi, adlarının və tarixinin saxtalaşdırılması, təyinatlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət də ünvanlanmışdı. Lakin UNESCO lazımi missiyanı ölkəmizə göndərə bilməyəcəyini, buna Ermənistan tərəfinin mane olduğunu etiraf etmişdi".
Son xəbərlər
17:21
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:19
Foto
Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıbXarici siyasət
17:15
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıbKomanda
17:13
Foto
İqtisadi Şura və AİH-in Müşahidə Şurasının birgə iclası olubEnergetika
17:11
Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
17:10
Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:10
Azərbaycan və Dünya Bankı enerji tariflərini təkmilləşdirməyi müzakirə edibEnergetika
17:08
Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaqİKT
17:07