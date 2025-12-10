Азербайджан и ВБ обсудили совершенствование энергетических тарифов

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) Самир Ахундов принял делегацию Всемирного банка (ВБ) во главе со старшим специалистом по энергетике и руководителем рабочей группы Роджером Комом Кунилом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в ходе встречи состоялись обсуждения по "Проекту расширения возобновляемых источников энергии в Азербайджане" (AZURE), а также вопросы, связанные с совершенствованием тарифов на электроэнергию.

Стороны также рассмотрели ход реформ в электроэнергетической сфере.