Азербайджан и ВБ обсудили совершенствование энергетических тарифов
Энергетика
- 10 декабря, 2025
- 17:24
Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) Самир Ахундов принял делегацию Всемирного банка (ВБ) во главе со старшим специалистом по энергетике и руководителем рабочей группы Роджером Комом Кунилом.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в ходе встречи состоялись обсуждения по "Проекту расширения возобновляемых источников энергии в Азербайджане" (AZURE), а также вопросы, связанные с совершенствованием тарифов на электроэнергию.
Стороны также рассмотрели ход реформ в электроэнергетической сфере.
