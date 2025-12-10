Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и НАТО подписали протокол о совместном учении

    Армия
    • 10 декабря, 2025
    • 17:22
    Азербайджан и НАТО подписали протокол о совместном учении

    Министерство обороны Азербайджана и НАТО подписали протокол о взаимопонимании по проведению совместного учебного курса в рамках инициативы "Совместимость возможностей стран-партнеров".

    Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.

    Документ был подписан по итогам второго координационного заседания между военными специалистами Азербайджана и мобильной учебной группой Объединенного командования союзных сил НАТО в Брюнссуме.

    Встреча прошла в рамках Индивидуальной программы партнерства и сотрудничества (IPCP) на 2025 год.

    Генерал-майор Вюгар Аливердиев подчеркнул, что в рамках IPCP регулярно проводятся курсы и тренинги, направленные на ознакомление азербайджанских военнослужащих со стандартами НАТО; обучение оперативному планированию и системам командования и управления; развитие навыков подготовки и проведения учений в стиле НАТО на оперативном и тактическом уровнях.

    Отмечено, что предстоящие учения будут способствовать углублению сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, повышению оперативной готовности Азербайджанской армии в соответствии со стандартами Альянса, укреплению коллективной безопасности и содействию миру и стабильности в регионе.

    Фото
    Azərbaycan və NATO təlim keçirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma protokolu imzalayıb
    Elvis

    Последние новости

    17:47

    Дополнен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта

    Внутренняя политика
    17:44

    Президент утвердил проведение конкурса "Yüksəliş" в 2026 году

    Другие
    17:41

    Президент сменил ректора Академии юстиции

    Внутренняя политика
    17:30

    В Азербайджане утвердили порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы

    Внутренняя политика
    17:29

    Азербайджан ведет переговоры с ЮНЕСКО о минной проблеме на освобожденных территориях

    Внешняя политика
    17:27

    Погранслужба Украины: На ряде КПП с Румынией заработала цифровая система въезда в ЕС

    Другие страны
    17:24

    Азербайджан и ВБ обсудили совершенствование энергетических тарифов

    Энергетика
    17:22
    Фото

    Азербайджан и НАТО подписали протокол о совместном учении

    Армия
    17:21

    ГАДОО опровергло появившееся в сети фейковое задание для учащихся 3-х классов

    Наука и образование
    Лента новостей