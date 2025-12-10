Азербайджан и НАТО подписали протокол о совместном учении
- 10 декабря, 2025
- 17:22
Министерство обороны Азербайджана и НАТО подписали протокол о взаимопонимании по проведению совместного учебного курса в рамках инициативы "Совместимость возможностей стран-партнеров".
Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.
Документ был подписан по итогам второго координационного заседания между военными специалистами Азербайджана и мобильной учебной группой Объединенного командования союзных сил НАТО в Брюнссуме.
Встреча прошла в рамках Индивидуальной программы партнерства и сотрудничества (IPCP) на 2025 год.
Генерал-майор Вюгар Аливердиев подчеркнул, что в рамках IPCP регулярно проводятся курсы и тренинги, направленные на ознакомление азербайджанских военнослужащих со стандартами НАТО; обучение оперативному планированию и системам командования и управления; развитие навыков подготовки и проведения учений в стиле НАТО на оперативном и тактическом уровнях.
Отмечено, что предстоящие учения будут способствовать углублению сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, повышению оперативной готовности Азербайджанской армии в соответствии со стандартами Альянса, укреплению коллективной безопасности и содействию миру и стабильности в регионе.