Elvis
    Kультурная политика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:09
    В Баку обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции

    В Баку в рамках форума "Культура и право: современные вызовы" прошла панельная дискуссия на тему "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности".

    Как сообщает Report, в ходе дискуссии были обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции.

    На мероприятии выступили начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, руководитель юридического отдела Министерства культуры Гюляр Микаилова, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов.

    Дискуссия продолжилась в формате вопросов и ответов.

    Лента новостей