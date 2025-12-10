В Баку обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции

В Баку в рамках форума "Культура и право: современные вызовы" прошла панельная дискуссия на тему "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности".

Как сообщает Report, в ходе дискуссии были обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции.

На мероприятии выступили начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, руководитель юридического отдела Министерства культуры Гюляр Микаилова, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов.

Дискуссия продолжилась в формате вопросов и ответов.