В Баку обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции
Kультурная политика
- 10 декабря, 2025
- 17:09
В Баку в рамках форума "Культура и право: современные вызовы" прошла панельная дискуссия на тему "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности".
Как сообщает Report, в ходе дискуссии были обсуждены культурные ценности и их защита на фоне Конституции.
На мероприятии выступили начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, руководитель юридического отдела Министерства культуры Гюляр Микаилова, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов.
Дискуссия продолжилась в формате вопросов и ответов.
