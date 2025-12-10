Азербайджан и Кыргызстан создают совместный Деловой совет

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торгово-промышленная палата Кыргызстана подписали меморандум о создании Кыргызско-Азербайджанского делового совета.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, документ был подписан в ходе встречи исполнительного директора агентства Юсифа Абдуллаева и вице-президента палаты Авасбека Керимбаева.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы экономико-торговых отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, расширение экспортно-импортных операций, новые возможности сотрудничества, необходимость привлечения взаимных инвестиций и увеличения двустороннего товарооборота, важность регулярной организации бизнес-миссий.

Кыргызская сторона отметила, что строительство гостиницы на берегу озера Иссык-Куль при участии азербайджанской компании уже находится на завершающем этапе, а открытие объекта запланировано на май 2026 года. В рамках открытия рассматривается возможность проведения Кыргызско-Азербайджанского бизнес-форума.