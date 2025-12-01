Гурбан Гурбанов об игре Наримана Ахундзаде: Даже не знаю, что сказать

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал игру нападающего клуба Наримана Ахундзаде.

Как сообщает Report, на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой "скакуны" проиграли нидерландскому "Аяксу" со счетом 4:2, наставник агдамцев признал, что в последнее время в обществе идет много дискуссий о выступлении форварда.

"Я даже не знаю, что сказать. Если я выскажу мнение, то будут противоречить болельщикам. Он мог бы сыграть лучше, но это касается и других футболистов, вышедших на поле позже. Возможно, наше чрезмерное желание нас утомило", - сказал Г. Гурбанов.

Он также отметил невнимательность игроков своей команды в эпизодах с первыми голами: "Затем на первый план вышло мастерство соперника. В последнем пропущенном голе Эльвину Джафаргулиеву следовало быть более внимательным. Возможно, в конце матча была и усталость, и мы проиграли в скорости".

По словам главного тренера, у "Карабаха" были очень хорошие голевые моменты.

"Но мы не смогли ими воспользоваться. Соперник воспользовался ими лучше, чем мы. Я не полностью доволен игроками, вышедшими на поле позже. Они могли бы сыграть лучше. Просто сегодня не получилось", - добавил Гурбан Гурбанов.

Напомним, что "Карабах" со счетом 4:2 проиграл "Аяксу" в домашней встрече на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.