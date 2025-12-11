Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Германия в ближайшие дни выведет системы Patriot из Польши

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 02:38
    Германия в ближайшие дни выведет системы Patriot из Польши

    Бундесвер (ВС ФРГ) в ближайшие дни выведет из Польши свои зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на ВВС Германии.

    Основной задачей дислоцированных систем была защита транспортного узла в Жешуве недалеко от границы с Украиной. Для этой цели было задействовано около 200 военнослужащих Бундесвера. Миссия, как подчеркнули в ВВС ФРГ, "приобрела особое значение в начале сентября" после инцидента с БПЛА в воздушном пространстве Польши.

    Теперь задача в рамках противовоздушной обороны НАТО была передана ВС Нидерландов.

    В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца года. В конце января Германия разместила в аэропорту Жешува на границе с Украиной две батареи Patriot и 200 военных сроком на шесть месяцев.

    Германия Польша ЗРК Patriot
    Almaniya yaxın günlərdə Polşadan "Patriot"larını çıxaracaq
    Elvis

    Последние новости

    02:38

    Германия в ближайшие дни выведет системы Patriot из Польши

    Другие страны
    02:19

    ФРС: Рост стоимости товаров в США обусловлен в основном пошлинами

    Другие страны
    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    Футбол
    01:37
    Фото

    Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"

    Футбол
    01:23

    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Внешняя политика
    01:18

    В Багдаде обсуждено упрощение визового режима между Азербайджаном и Ираком

    Внешняя политика
    01:02

    Трамп подтвердил, что США задержали танкер у берегов Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:44

    Гурбан Гурбанов об игре Наримана Ахундзаде: Даже не знаю, что сказать

    Футбол
    00:33

    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками "Карабаха" после матча с "Аяксом"

    Футбол
    Лента новостей