В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Взрыв гидродинамического стенда произошел в лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате происшествия два человека погибли.

Российские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о том, что погибли мужчина и ребенок, еще три человека пострадали при разгерметизации гидродинамического стенда.

"ЧП в Пермском политехе произошло из-за нарушения технологического процесса, со стенда сошла испытательная машина", - сообщили местные власти.

На месте работают экстренные службы.