В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 12:28
Взрыв гидродинамического стенда произошел в лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В результате происшествия два человека погибли.
Российские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о том, что погибли мужчина и ребенок, еще три человека пострадали при разгерметизации гидродинамического стенда.
"ЧП в Пермском политехе произошло из-за нарушения технологического процесса, со стенда сошла испытательная машина", - сообщили местные власти.
На месте работают экстренные службы.
Последние новости
12:51
Житель Баллыджа: "Покидали село в слезах, возвращаемся с улыбкой"Внутренняя политика
12:49
Фото
Сотрудники Лянкяранского погранотряда пресекли контрабанду более 53 кг наркотиков из ИранаПроисшествия
12:49
Фото
В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
12:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов теплаЭкология
12:39
Жители Азербайджана тратят в среднем 520 манатов в месяц в розничной торговле - ГоскомстатБизнес
12:33
Население Азербайджана увеличило расходы на топливо почти на 8%Энергетика
12:28
В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
12:28
Экономика Нахчывана выросла более чем на 3%Экономика
12:28
Фото