İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:08
    Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

    Rusiyanın Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universitetinin laboratoriyasında hidrodinamik stend partlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    Rusiya KİV-i yerli qurumlara istinadən bildirib ki, bir kişi və bir uşaq ölüb, daha üç nəfər xəsarət alıb.

    "Perm Politexnik Universitetindəki fövqəladə hadisə texnoloji prosesin pozulması səbəbindən baş verib, stenddən sınaq aparatı çıxıb", - yerli qurumlar məlumat verib.

    Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri fəaliyyət göstərir.

    Rusiya partlayış Universitet
    В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

    Son xəbərlər

    13:11
    Foto

    Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ

    Hadisə
    13:08

    Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

    Region
    13:05

    Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıq

    Region
    13:04

    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    13:03

    Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub

    Hadisə
    13:02

    Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    12:57
    Foto

    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilib

    Turizm
    12:56

    "ABB mobile" tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti