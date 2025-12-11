Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var
Region
- 11 dekabr, 2025
- 13:08
Rusiyanın Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universitetinin laboratoriyasında hidrodinamik stend partlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.
Rusiya KİV-i yerli qurumlara istinadən bildirib ki, bir kişi və bir uşaq ölüb, daha üç nəfər xəsarət alıb.
"Perm Politexnik Universitetindəki fövqəladə hadisə texnoloji prosesin pozulması səbəbindən baş verib, stenddən sınaq aparatı çıxıb", - yerli qurumlar məlumat verib.
Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
13:11
Foto
Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıbDaxili siyasət
13:09
Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİHadisə
13:08
Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar varRegion
13:05
Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıqRegion
13:04
Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbBiznes
13:03
Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunubHadisə
13:02
Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏHadisə
12:57
Foto
Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilibTurizm
12:56