Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Ukraynaya 75 milyon avro kredit ayırıb
Region
- 08 yanvar, 2026
- 17:40
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Ukraynaya su elektrik stansiyalarının (SES) bərpası üçün 75 milyon avro kredit ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Energetika Nazirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Kredit EBRD və "Ukrhydroenergo" dövlət şirkəti arasında imzalanan saziş çərçivəsində təqdim ediləcək.
Bundan başqa, Ukrayna hərbi vəziyyət şəraitində SES-lərin bərpası və davamlı fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün 20 milyon avro məbləğində qrant alacaq.
