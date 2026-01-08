ЕБРР выделил Украине кредит на сумму 75 млн евро на восстановление ГЭС
- 08 января, 2026
- 17:30
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине кредит на 75 млн евро для восстановления гидроэлектростанций (ГЭС).
Как передает Report, об этом Министерство энергетики Украины сообщило в соцсетях.
Кредит будет предоставлен в рамках соглашения, которое подписали ЕБРР и госкомпания "Укргидроэнерго".
Помимо этого, Украина получит грант в размере 20 млн евро для поддержки восстановления и устойчивой работы ГЭС в условиях военного положения.
