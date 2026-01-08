Fərid Qayıbov: "Güləş Azərbaycan üçün vacib idman növüdür"
- 08 yanvar, 2026
- 17:39
Güləş Azərbaycan üçün vacib idman növüdür.
"Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində deyib.
O, ölkədə güləşin inkişaf etdiyini söyləyib:
"Öncə hər birinizi Yeni İl münasibətilə təbrik edirəm və idmançılarımıza yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Güləş bizim üçün ənənəvi idman növüdür, bunu dəfələrlə ölkə başçısı da vurğulayıb. İdmançılarımız ənənəvi olaraq Avropa və dünya çempionatlarında bizi öz medalları ilə sevindirirlər. İ məhz Azərbaycan çempionatı ilə başlayır.
İnanıram ki, bu çempionatda biz yeni ulduzların adlarını biləcəyik. İdmançılarımız ciddi hazırlaşıblar və bizi maraqlı görüşlər gözləyir".
Qeyd edək ki, sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı yanvarın 11-də başa çatacaq.