Министр: Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане
Индивидуальные
- 08 января, 2026
- 18:12
Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии чемпионата Азербайджана по борьбе.
Он заявил, что борьба в стране развивается:
"Борьба для нас традиционный вид спорта, это неоднократно подчеркивал и глава государства. Наши спортсмены всегда радуют нас своими медалями на чемпионатах Европы и мира. И начинается все именно с чемпионата Азербайджана.
Уверен, что на этом чемпионате мы узнаем имена новых звезд. Наши спортсмены серьезно подготовились, и нас ждут интересные встречи", - отметил министр.
Отметим, что чемпионат Азербайджана по борьбе продлится до 11 января.
