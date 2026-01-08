Министр: Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане

Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии чемпионата Азербайджана по борьбе.

Он заявил, что борьба в стране развивается:

"Борьба для нас традиционный вид спорта, это неоднократно подчеркивал и глава государства. Наши спортсмены всегда радуют нас своими медалями на чемпионатах Европы и мира. И начинается все именно с чемпионата Азербайджана.

Уверен, что на этом чемпионате мы узнаем имена новых звезд. Наши спортсмены серьезно подготовились, и нас ждут интересные встречи", - отметил министр.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по борьбе продлится до 11 января.