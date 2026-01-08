Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр: Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 08 января, 2026
    • 18:12
    Борьба является одним из традиционных и важных видов спорта в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии чемпионата Азербайджана по борьбе.

    Он заявил, что борьба в стране развивается:

    "Борьба для нас традиционный вид спорта, это неоднократно подчеркивал и глава государства. Наши спортсмены всегда радуют нас своими медалями на чемпионатах Европы и мира. И начинается все именно с чемпионата Азербайджана.

    Уверен, что на этом чемпионате мы узнаем имена новых звезд. Наши спортсмены серьезно подготовились, и нас ждут интересные встречи", - отметил министр.

    Отметим, что чемпионат Азербайджана по борьбе продлится до 11 января.

    Фарид Гаибов Министерство молодежи и спорта чемпионат Азербайджана по борьбе
    Fərid Qayıbov: "Güləş Azərbaycan üçün vacib idman növüdür"

