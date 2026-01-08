İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 17:58
    Almaniyada yaşayış evində partlayış olub, üç nəfər ölüb

    Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən Albştadt şəhərində yaşayış evində qaz sızması nəticəsində partlayış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ev tamamilə dağılıb.

    Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb.

    В Германии из-за взрыва в жилом доме погибли трое - ОБНОВЛЕНО

