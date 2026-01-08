Almaniyada yaşayış evində partlayış olub, üç nəfər ölüb
- 08 yanvar, 2026
- 17:58
Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən Albştadt şəhərində yaşayış evində qaz sızması nəticəsində partlayış olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Məlumata görə, ev tamamilə dağılıb.
Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb.
