В Германии жилой дом после взрыва обрушился, полиция ведет поиски трех жильцов
Другие страны
- 08 января, 2026
- 16:26
Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя полиции.
"В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются", - сообщил телеканал.
По словам бургомистра Альбштадта Роланда Тральмера, в момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.
Взрыв привел к сильному повреждению около десяти соседних домов, их жильцы эвакуированы.
