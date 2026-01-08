В Германии жилой дом после взрыва обрушился, полиция ведет поиски трех жильцов

Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя полиции.

"В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются", - сообщил телеканал.

По словам бургомистра Альбштадта Роланда Тральмера, в момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.

Взрыв привел к сильному повреждению около десяти соседних домов, их жильцы эвакуированы.