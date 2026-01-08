İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Biznes
    • 08 yanvar, 2026
    • 17:36
    Azərbaycan əsas tədarük bazarından şabalıd idxalını kəskin artırıb

    Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana xaricdən 3,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 309,2 ton şabalıd (qabıqlı və qabığı təmizlənmiş) gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 11 % az, kəmiyyət olaraq – 31 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Çindən 3 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2,5 dəfə çox) 1 min 264 ton (+2,2 dəfə) və Gürcüstandan 91,3 min ABŞ dolları dəyərində (-73 %) 45 ton (-73 %) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 1,2 min ton şabalıdın 73,8 %-i Çinin payına düşüb.

    Azerbaijan sees over twofold surge in chestnut imports from China

