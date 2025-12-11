Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Украина нанесла удар беспилотниками по добывающей платформе в российском секторе Каспия

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 12:17
    Украина нанесла удар беспилотниками по добывающей платформе в российском секторе Каспия

    Украина нанесла удар с помощью дальнобойных дронов по нефтедобывающей платформе им. Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" в российском секторе Каспийского моря.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в СБУ.

    "Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа более чем 20 скважин, которые она [платформа] обслуживает", - отметил источник.

    Это первое поражение инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

    Месторождение им. Филановского является одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

    Лента новостей