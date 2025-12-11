Туркменистан и Армения обсудили расширение сотрудничества в энергетике

Президенты Армении и Туркменистана Ваагн Хачатурян и Сердар Бердымухамедов обсудили расширение сотрудничества в энергетическом и телекоммуникационном секторах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках рабочего визита Хачатуряна в Туркменистан.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в политической, экономической, образовательной, культурной и других сферах, а также подчеркнули важность совместных инициатив по сохранению исторического и культурного наследия.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в энергетическом и телекоммуникационном секторах, а также развитию инфраструктуры. Обе стороны подтвердили готовность углублять двусторонние связи и продолжать эффективное взаимодействие на международных площадках.