В Нахчыване будет создан большой Парк Победы

В соответствии с новым генеральным планом Нахчывана с целью увековечения памяти шехидов в городе на обширной территории будет заложен Парк Победы.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов на встрече с семьями шехидов и ветеранами.

Он также добавил, что в районах Нахчыванской АР продолжится строительство мемориальных комплексов.