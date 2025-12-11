В Нахчыване будет создан большой Парк Победы
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 18:47
В соответствии с новым генеральным планом Нахчывана с целью увековечения памяти шехидов в городе на обширной территории будет заложен Парк Победы.
Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов на встрече с семьями шехидов и ветеранами.
Он также добавил, что в районах Нахчыванской АР продолжится строительство мемориальных комплексов.
В Нахчыване будет создан большой Парк Победы
