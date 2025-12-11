В День Памяти Гейдара Алиева изменится схема движения 9 регулярных маршрутов

В связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение транспортных средств на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В этой связи движение регулярных маршрутов №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 96 и 205 будет организовано по альтернативным дорогам.