В День Памяти Гейдара Алиева изменится схема движения 9 регулярных маршрутов
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 18:24
В связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение транспортных средств на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В этой связи движение регулярных маршрутов №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 96 и 205 будет организовано по альтернативным дорогам.
