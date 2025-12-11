Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 18:21
    Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин заявил, что намерен уйти в отставку в середине срока после парламентских выборов, назначенных на февраль.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, Шахабуддин подчеркнул, что его полномочия в основном носят церемониальный характер, а реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру и кабинету министров.

    "Я очень хочу уйти. Мне хочется покинуть резиденцию. Но пока выборы не состоялись, я обязан продолжать исполнять свои обязанности. Я занимаю этот пост в соответствии с конституционными полномочиями президента", - сказал он.

    Напомним, что 6 августа 2024 года руководителем временного правительства Бангладеш назначен нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

    Бангладеш президент Шахабуддин
    Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir
    Elvis

