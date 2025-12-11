Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин заявил, что намерен уйти в отставку в середине срока после парламентских выборов, назначенных на февраль.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, Шахабуддин подчеркнул, что его полномочия в основном носят церемониальный характер, а реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру и кабинету министров.

"Я очень хочу уйти. Мне хочется покинуть резиденцию. Но пока выборы не состоялись, я обязан продолжать исполнять свои обязанности. Я занимаю этот пост в соответствии с конституционными полномочиями президента", - сказал он.

Напомним, что 6 августа 2024 года руководителем временного правительства Бангладеш назначен нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.