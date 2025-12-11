Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 18:21
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин заявил, что намерен уйти в отставку в середине срока после парламентских выборов, назначенных на февраль.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, Шахабуддин подчеркнул, что его полномочия в основном носят церемониальный характер, а реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру и кабинету министров.
"Я очень хочу уйти. Мне хочется покинуть резиденцию. Но пока выборы не состоялись, я обязан продолжать исполнять свои обязанности. Я занимаю этот пост в соответствии с конституционными полномочиями президента", - сказал он.
Напомним, что 6 августа 2024 года руководителем временного правительства Бангладеш назначен нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.
Последние новости
18:47
Фото
В Нахчыване будет создан большой Парк ПобедыВнутренняя политика
18:33
В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13Другие
18:26
Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 годаВ регионе
18:24
В День Памяти Гейдара Алиева изменится схема движения 9 регулярных маршрутовВнутренняя политика
18:21
Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборовДругие страны
18:16
Фото
Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:11
Фото
В Таиланде официально открылось посольство АзербайджанаВнешняя политика
18:10
Фото
Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИИКТ
18:07