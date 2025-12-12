В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акцией

В Центре талассемии Сундас, расположенном в столице Пакистана Исламабаде, состоялось благотворительное мероприятие, приуроченное к 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, делегация посольства Азербайджана в Пакистане провела встречу с медицинским персоналом Центра, маленькими пациентами, страдающими от талассемии, и членами их семей.

В ходе встречи дипломаты подробно рассказали о государственной политике, фундамент которой был заложен Гейдаром Алиевым в различных сферах жизни Азербайджана, включая защиту прав детей и обеспечение всесторонней заботы о них.

В рамках благотворительной акции представители посольства Азербайджана передали Центру талассемии Сундас продуктовые наборы.