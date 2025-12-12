Йозеф Храбина: Азербайджан и Словакия могут создать совместные оборонные предприятия

Азербайджан и Словакия могут создать совместные предприятия в области оборонной промышленности.

Об этом в комментарии для Report заявил словацкий политический аналитик Йозеф Храбина, оценивая отношения между двумя странами и перспективы двустороннего сотрудничества.

По его словам, Азербайджан сегодня воспринимается как один из ключевых партнеров Словакии в европейском соседстве:

"Ряд словацких СМИ охарактеризовал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Братиславу как показатель крепкого партнерства. Некоторые из них даже назвали Азербайджан союзником Словакии. Регион Южного Кавказа занимает важное место во внешней политике премьер-министра Роберта Фицо, направленной на расширение и диверсификацию международных связей. На этом фоне особенно заметно сотрудничество в оборонной сфере. Помимо всего, уровень взаимного доверия позволяет словацким оборонным компаниям осуществлять трансфер технологий".

Как отметил эксперт, рассматриваемое сотрудничество проявляется в двух основных направлениях:

"Во-первых, Словакия поставляет Азербайджану продукцию оборонного назначения. Во-вторых, стороны обсуждают создание совместных предприятий, которые предполагают перенос части производства в Азербайджан в обмен на инвестиции, а также передачу определенных технологий местным партнерам".

Храбина подчеркнул, что словацкая оборонная промышленность переживает подъем на фоне продолжающейся войны в Украине, а ее проверенные в реальных боевых условиях технологии представляют интерес для Азербайджана:

"Азербайджан является самым сильным военным игроком в Южном Кавказе, поэтому для него особенно ценны надежные, испытанные оборонные технологии. Словакия же может выиграть от расширения своего производства в стабильной и предсказуемой экономической среде. Здесь можно рассчитывать на прогнозируемые тарифы на энергию, устойчивость производственных ресурсов и квалифицированную рабочую силу".