WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Cozef Hrabina: Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 15:01
    Cozef Hrabina: Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

    Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərini və ikitərəfli əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirən slovakiyalı siyasi şərhçi Cozef Hrabina (Jozef Hrabina) deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycan Slovakiyanın Avropa qonşuluğundakı əsas tərəfdaşlarından biri kimi qəbul olunur:

    "Slovakiyanın bəzi media orqanları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bratislavaya səfərini güclü tərəfdaşlığın göstəricisi kimi təqdim etdilər. Hətta onlardan bəziləri Azərbaycanı Slovakiyanın müttəfiqi adlandırdı. Cənubi Qafqaz regionu Baş nazir Robert Fitsonun ölkənin beynəlxalq tərəfdaşlıqlarını şaxələndirməyə yönəlmiş çoxvektorlu xarici siyasətində xüsusi yer tutur. İki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq isə xüsusilə seçilir. Hər iki ölkə birgə işləmək üçün yaxşı mövqedədir və mövcud qarşılıqlı etimad səviyyəsi Slovakiya müdafiə sənayesi şirkətlərinin texnologiya transferinə imkan yaradır".

    Ekspertin sözlərinə görə, tərəflər arasında praktik müstəvidə hazırda müzakirə olunan əməkdaşlıq, əsasən, iki formada özünü göstərir:

    "Birincisi, Slovakiya Azərbaycana müdafiə məhsulları satır. İkincisi, tərəflər Slovakiya müdafiə sənayesi şirkətlərinin Azərbaycan investisiyaları qarşılığında istehsalın bir hissəsinin bu ölkəyə köçürülməsi, eyni zamanda, seçilmiş texnologiyaların Azərbaycandakı tərəfdaşlarla paylaşılacağı birgə müəssisələrin yaradılması imkanlarını araşdırır".

    C.Hrabina Slovakiya müdafiə sənayesinin Ukraynada davam edən müharibə səbəbindən intibah dövrünü yaşadığını və onun döyüş şəraitində sınaqdan çıxmış texnologiyalarının Azərbaycan üçün maraq doğurduğunu vurğulayıb:

    "Azərbaycanın Cənubi Qafqazın ən güclü hərbi aktoru olması onun üçün etibarlı, sınaqdan çıxmış müdafiə texnologiyalarını xüsusilə dəyərli edir. Slovakiya isə öz növbəsində sabit və etibarlı iqtisadi mühitdə istehsal potensialını artırmaq imkanından faydalana bilər. Belə bir şəraitdə enerji qiymətlərini proqnozlaşdırmaq, istehsal resurslarını sabit saxlamaq və əlçatan, həm də yaxşı təhsilli işçi qüvvəsinə malik olmaq mümkündür".

    Azərbaycan Slovakiya müdafiə sənayesi Jozef Hrabina

    Son xəbərlər

    15:17

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

    Biznes
    15:14

    Pakistanda Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    15:01

    Cozef Hrabina: Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

    Xarici siyasət
    14:58

    İraqın sabiq prezidenti BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı olacaq

    Digər ölkələr
    14:57

    Milli Məclisin dekabrın 16-na olan plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    14:52
    Foto

    Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:50

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:45

    Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    14:42

    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti