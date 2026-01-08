İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:35
    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,13 ABŞ dolları və ya 1,72 % azalaraq 64,6 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 61,89 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,19 ABŞ dolları və ya 1,86 % azalaraq 62,8 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neft SOCAR Brent dövlət büdcəsi
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Son xəbərlər

    09:48

    Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:45
    Foto

    "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri start götürüb

    Fərdi
    09:43

    Azərbaycanda ilk dəfə vərəm xəstələri üçün hemodializ kabineti yaradılıb

    Sağlamlıq
    09:36

    ABŞ-də Maduronun həbsi üçün hüquqi əsaslandırma hazırlanıb

    Digər ölkələr
    09:35

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:28

    Qala qəsəbəsində avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    09:22

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:21

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcək

    Komanda
    09:17

    Dumanlı hava şəraiti davam edir, görünüş 700 metrədək məhdudlaşır

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti